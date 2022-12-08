Нефть дорожает после падения до минимума 2022 года

Цены на нефть выросли в четверг, 8 декабря, после падения до самого низкого уровня в этом году на предыдущей сессии, хотя опасения по поводу замедления экономического роста, ослабляющего спрос на топливо, продолжали сдерживать рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до 77,87 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,0%, до 72,75 долларов за баррель.

Brent закрылась в среду ниже предыдущего минимума закрытия года, достигнутого в первый день 2022 года, в то время как WTI упала до нового годового минимума.

"В значительной степени это может быть попыткой стабилизировать цены после недавней резкой распродажи, но общая осторожная обстановка все еще может сохраняться", - сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG.

Он добавил, что опасения по поводу спроса останутся ключевым фактором для цен на нефть, в то время как положительные катализаторы, в том числе дисбаланс спроса и предложения и надежды Китая на возобновление работы, оказались недолговечными.

Поднять цены на нефть помогли данные, показавшие, что экономика Японии сократилась меньше, чем первоначально предполагалось, в третьем квартале.

Ослабление ограничений из-за COVID-19 в Китае, одном из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, также помогло стабилизировать цены на нефть.

Между тем, западные официальные лица ведут переговоры с турецкими коллегами об очередях нефтяных танкеров у берегов Турции, сообщил представитель британского министерства финансов после того, как 5 декабря G7 и Европейский союз ввели новые ограничения, направленные на экспорт российской нефти.

По меньшей мере 20 нефтяных танкеров продолжают сталкиваться с задержками при переходе из российских портов Черного моря в Средиземное море, поскольку операторы стремятся соблюдать турецкие правила.