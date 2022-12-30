Нафта дорожчає наприкінці року: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% до 83,66 доларів за барель після падіння на 1,2% на попередній сесії. Brent завершить рік із зростанням на 7,6% після стрибка на 50,2% у 2021 році. У березні ціни зросли до піку в 139,13 доларів за барель, рівня, небаченого з 2008 року, після вторгнення Росії в Україну, що викликало побоювання з приводу постачання та енергетичної безпеки.

Нафта американської марки West Intermediate зросла 0,3% до рівня 78,63 долара після зниження на 0,7% у четвер. Очікується, що у 2022 році WTI зросте на 4,5% після зростання на 55% минулого року.

У той час як збільшення кількості поїздок у відпустку наприкінці року та заборона Росії на продаж нафти та нафтопродуктів підтримують ціни на нафту, зниження споживання через погіршення економічної ситуації наступного року компенсує дефіцит пропозиції, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

"Очікується, що світовий рівень безробіття швидко зростатиме в 2023 році, що обмежуватиме попит на енергію. Тому я думаю, що ціни на нафту можуть впасти до 60 доларів наступного року", - сказав він.

Ціни на нафту швидко знизилися у другій половині цього року, коли центральні банки по всьому світу підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, піднявши долар США. Це зробило товари, номіновані у доларах, дорожчим вкладенням для власників інших валют.

Крім того, введені Китаєм обмеження на COVID-19, зняті лише в грудні, розвіяли надії другого у світі споживача на відновлення попиту на нафту. У той час як Китай, як очікується, повільно відновлюватиметься у 2023 році, сплеск випадків захворювання COVID у країні та побоювання з приводу глобальної рецесії затьмарюють перспективи попиту на сировинні товари.

"Очікувалося, що недавнє послаблення обмежень на поїздки підвищить попит на нафту, проте різке збільшення кількості випадків захворювання на COVID у Китаї викликало серйозні побоювання з приводу потенційного глобального спалаху", - сказав Джон Дрісколл, директор консалтингової компанії JTD Energy Services.

У відповідь на сплеск випадків COVID у Китаї кілька країн, включаючи США, Південну Корею та Японію, запровадили обов'язкові тести на COVID для мандрівників із Китаю.

Компанія, що займається даними охорони здоров'я, підрахувала, що близько 9000 людей у Китаї, ймовірно, помирають від COVID щодня, оскільки інфекція поширюється у густонаселеній країні світу.

Заглядаючи вперед щодо постачання, можна сказати що західні санкції змусять Росію перенаправити більше експорту сирої нафти та нафтопродуктів із Європи до Азії.

У Сполучених Штатах зростання виробництва у провідних нафтовидобувних штатах сповільнилося, попри більш високі ціни. Інфляція, проблеми з ланцюжками постачання та економічна невизначеність змусили керівників знизити свої очікування, показало останнє дослідження Федерального резервного банку Далласа.

"Цей рік був незвичайним для сировинних ринків, оскільки ризики постачання призвели до підвищеної волатильності та підвищення цін. Наступний рік стане ще одним роком невизначеності з великою волатильністю", - сказала аналітик ING Єва Манті.

Нагадаємо, експорт балтійської нафти з Росії може впасти в грудні на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як Європейський Союз та країни G7 запровадили санкції та обмеження цін на російську нафту з 5 грудня.