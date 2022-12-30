Нефть дорожает в конце года: что послужило причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 83,66 доллара за баррель после падения на 1,2% на предыдущей сессии. Brent завершит год с ростом на 7,6% после скачка на 50,2% в 2021 году. В марте цены выросли до пика в 139,13 доллара за баррель, уровня, невиданного с 2008 года, после вторжения России в Украину, что вызвало опасения по поводу поставок и энергетической безопасности.

Нефть американской марки West Intermediate выросла 0,3% до уровня 78,63 долларов после снижения на 0,7% в четверг. Ожидается, что в 2022 году WTI вырастет на 4,5% после роста на 55% в прошлом году.

В то время как увеличение количества поездок в отпуск в конце года и запрет России на продажу нефти и нефтепродуктов поддерживают цены на нефть, снижение потребления из-за ухудшения экономической ситуации в следующем году компенсирует дефицит предложения, сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

"Ожидается, что мировой уровень безработицы будет быстро расти в 2023 году, что будет ограничивать спрос на энергию. Поэтому я думаю, что цены на нефть могут упасть до 60 долларов в следующем году", - сказал он.

Цены на нефть быстро снизились во второй половине этого года, когда центральные банки по всему миру повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией, подняв доллар США. Это сделало товары, номинированные в долларах, более дорогостоящим вложением для держателей других валют.

Кроме того, введенные Китаем ограничения на COVID-19, которые были сняты только в декабре, развеяли надежды второго в мире потребителя на восстановление спроса на нефть. В то время как Китай, как ожидается, будет медленно восстанавливаться в 2023 году, всплеск случаев заболевания COVID в стране и опасения по поводу глобальной рецессии омрачают перспективы спроса на сырьевые товары.

"Ожидалось, что недавнее ослабление ограничений на поездки повысит спрос на нефть, однако резкое увеличение числа случаев заболевания COVID в Китае вызвало серьезные опасения по поводу потенциальной глобальной вспышки", - сказал Джон Дрисколл, директор консалтинговой компании JTD Energy Services.

В ответ на всплеск случаев COVID в Китае несколько стран, включая США, Южную Корею и Японию, ввели обязательные тесты на COVID для путешественников из Китая.

Компания, занимающаяся данными здравоохранения, подсчитала, что около 9000 человек в Китае, вероятно, умирают от COVID каждый день, поскольку инфекция распространяется в самой густонаселенной стране мира.

Заглядывая вперед в отношении поставок, можно говорить, что западные санкции заставят Россию перенаправить больше экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию.

В Соединенных Штатах рост производства в ведущих нефтедобывающих штатах замедлился, несмотря на более высокие цены. Инфляция, проблемы с цепочками поставок и экономическая неопределенность заставили руководителей снизить свои ожидания, показало последнее исследование Федерального резервного банка Далласа.

"Этот год был необычным для сырьевых рынков, поскольку риски поставок привели к повышенной волатильности и повышению цен. Следующий год станет еще одним годом неопределенности с большой волатильностью", - сказала аналитик ING Ева Манти.