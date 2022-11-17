Нафта дешевшає на тлі зниження геополітичної напруги навколо України

Ціни на нафту продовжили зниження в четвер, 17 листопада, на тлі послаблення геополітичної напруги. Крім того, зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї посилило побоювання з приводу попиту у найбільшого у світі імпортера нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,1% - до 91,82 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,17 долара, або 1,4%, до 84,42 долара за барель.

У середу Brent подешевшала на 1,1%, а WTI - на 1,5% після відновлення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини.

"Сира нафта впала після того, як НАТО відреагувало на ракетний удар Росії по Польщі, в той час як занепокоєння з приводу попиту знову в центрі уваги трейдерів на тлі обмежень Китаю, що продовжуються, у зв'язку з COVID і похмурих глобальних економічних перспектив", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets

Польща та військовий альянс НАТО заявили в середу, що ракета, яка впала на території країни-члена НАТО Польщі, ймовірно, була випущена українською системою ППО, а не атакою Росії.

"Схоже, ми не бачимо негайної ескалації з боку росіян, і це попередньо усунуло деякі короткострокові ризики постачання", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

За його словами, ціни також впливають на неоднозначний звіт про запаси від Управління енергетичної інформації США.

Запаси сирої нафти у Сполучених Штатах, найбільшому у світі споживачі нафти, впали на 5,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 11 листопада, до 435,4 млн барелів, повідомило EIA у середу, що набагато більше, ніж прогноз падіння на 440 тисяч барелів . Проте запаси бензину та дистилятного палива зросли більше, ніж очікувалося.

Очікується, що до Сполучених Штатів надходитиме більше нафти, оскільки TC Energy скасувала форс-мажор на своєму трубопроводі Keystone потужністю 622 тисячі барелів на день, який постачає Середній Захід і узбережжя Мексиканської затоки, що скоротило постачання на 7%.

Постійні побоювання щодо слабкого попиту в Китаї також "утримують ринки на місці", сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

"Оскільки кількість випадків COVID у Китаї продовжує зростати, особливо в міру того, як ми наближаємося до сезону грипу, у трейдерів залишається мало можливостей для перекалібрування позицій, що відображають можливість нових блокувань у густонаселених центрах, які впливають на попит на нафту в геометричній прогресії більше, ніж в інших сферах економіки", - сказав Іннес.

Число випадків COVID у Китаї невелике порівняно з рештою світу, але він дотримується суворої політики щодо усунення випадків захворювання до їх подальшого поширення.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю в четвер повідомила про 23 276 нових щоденних випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи побоюються купувати нафту в Росії після 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського союзу, в очікуванні ясності щодо запропонованого механізму обмеження цін G7.

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