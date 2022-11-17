Нефть дешевеет на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Украины

Цены на нефть продолжили снижение в четверг, 17 ноябяр, на фоне ослабления геополитической напряженности. Кроме того, рост числа случаев COVID-19 в Китае усилил опасения по поводу спроса у крупнейшего в мире импортера нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1%, до 91,82 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,17 доллара, или 1,4%, до 84,42 доллара за баррель.

В среду Brent подешевела на 1,1%, а WTI - на 1,5% после возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию.

"Сырая нефть упала после того, как НАТО отреагировало на ракетный удар России по Польше, в то время как беспокойство по поводу спроса снова в центре внимания трейдеров на фоне продолжающихся ограничений Китая в связи с COVID и мрачных глобальных экономических перспектив", - сказала Тина Тэнг, аналитик CMC Markets.

Польша и военный альянс НАТО заявили в среду, что ракета, упавшая на территории страны-члена НАТО Польши, вероятно, была выпущена украинской системой ПВО, а не атакой России.

"Похоже, мы не видим немедленной эскалации со стороны россиян, и это предварительно устранило некоторые краткосрочные риски поставок", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

По его словам, на цены также влияет неоднозначный отчет о запасах от Управления энергетической информации США.

Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, упали на 5,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 11 ноября, до 435,4 млн баррелей, сообщило EIA в среду, что намного больше, чем прогноз падение на 440 тысяч баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятного топлива выросли больше, чем ожидалось.

Ожидается, что в Соединенные Штаты будет поступать больше нефти, поскольку TC Energy отменила форс-мажор на своем трубопроводе Keystone мощностью 622 тысяч баррелей в день, который снабжает Средний Запад и побережье Мексиканского залива, что сократило поставки на 7%.

Постоянные опасения по поводу слабого спроса в Китае также "удерживают рынки на месте", сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

"Поскольку число случаев COVID в Китае продолжает расти, особенно по мере того, как мы приближаемся к сезону гриппа, у трейдеров остается мало возможностей для перекалибровки позиций, отражающих возможность новых блокировок в густонаселенных центрах, которые влияют на спрос на нефть в геометрической прогрессии больше, чем в других областях экономики", - сказал Иннес.

Число случаев COVID в Китае невелико по сравнению с остальным миром, но он придерживается строгой политики по устранению случаев заболевания до их дальнейшего распространения.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в четверг сообщила о 23 276 новых ежедневных случаях заражения COVID-19.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы опасаются покупать нефть в России после 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского союза, в ожидании ясности в отношении предлагаемого механизма ограничения цен G7.

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