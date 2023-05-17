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Нефть дешевеет на фоне переговоров о потолке госдолга США

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Токио, Среда 17 мая 2023 08:22
Нефть дешевеет на фоне переговоров о потолке госдолга США Фото: Цены на нефть снижаются 17 мая из-за опасений дефолта в США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в среду, 17 мая, немного снизились. Переговоры о повышении потолка госдолга США продолжают давить на рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,05% до 74,88 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,05% до 70,84 долларов.

Министерство финансов США подсчитало, что Соединенные Штаты вступят в дефолт уже 1 июня, если Конгресс не поднимет потолок госдолга.

"Настроения ухудшились на фоне зашедших в тупик переговоров по потолку долга США... Опасения рецессии снова повлияли на мировые рынки", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

В Китае апрельский рост промышленного производства и розничных продаж оказался ниже прогнозов, что говорит о том, что экономика потеряла импульс в начале второго квартала.

"Цены на сырую нефть остаются высокими, поскольку трейдеры энергоресурсов просто не могут избавиться от беспокойства по поводу глобального спроса. Неважно, насколько все оптимистичны в отношении второй половины года в Китае, текущая ситуация слишком разочаровывает", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Рынки внимательно следят за любыми новыми шагами по расширению санкций против России со стороны лидеров "Большой семерки" (G7) во время их встречи в Японии 19-21 мая.

"Большая семерка" планирует усилить борьбу с уклонением от санкций с участием третьих стран, стремясь ограничить будущее производство энергии в России и пресечь торговлю, поддерживающую российскую армию.

Напомним, МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в 2023 году до среднего уровня 102 млн баррелей в сутки

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