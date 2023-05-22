Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,6% до 75,10 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,6% - до 71,24 доларів.

За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, поновлення переговорів про стелю боргу США залишиться ключовим фактором для настроїв щодо сирої нафти та ризиків цього тижня. США є найбільшим споживачем нафти у світі.

Інвестори також були стурбовані тим, що відновлення Китаю сповільнюється після виходу слабких економічних даних протягом останніх двох тижнів, додав він.

"Якщо ринок житла продовжить падати, а політики не зможуть відреагувати, ризик подвійного уповільнення зростання в Китаї зросте, що означає погані новини для споживання та попиту на сиру нафту", - сказав Сайкамор. Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти та другим споживачем нафти.

Минулого тижня обидва нафтові зразки зросли приблизно на 2%, що стало їх першим тижневим приростом за п'ять тижнів після того, як лісові пожежі призвели до припинення поставок сирої нафти в Альберті, Канада.

За словами аналітиків Goldman Sachs та JP Morgan, наслідки добровільного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), також відчуваються після набуття чинності цього місяця.

Загальний обсяг експорту сирої нафти та нафтопродуктів групи скоротився на 1,7 млн. барелів на добу до 16 травня, повідомив JP Morgan, додавши, що експорт російської нафти, ймовірно, впаде до кінця травня.

У суботу країни Великої сімки (G7) зобов'язалися на своєму щорічному саміті активізувати зусилля щодо протидії ухилянню Росії від обмеження цін на її експорт нафти та палива, "уникаючи при цьому побічних ефектів та підтримуючи глобальні постачання енергоресурсів".

Очікується, що такі заходи не змінять ситуацію з постачанням нафти та нафтопродуктів, заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, додавши, що агентство поки що дотримується свого аналізу.

У своєму останньому щомісячному звіті МЕА попередило про дефіцит, що насувається, у другому півріччі, коли очікується, що попит перевищить пропозицію майже на 2 млн барелів на добу.

"Ще невідомо, чи вплинуть нові обмеження на видобуток нафти в Росії, оскільки росіяни дуже ефективно знаходять способи обійти європейські та американські санкції, і ці санкції важко забезпечити", - сказав Сайкамор.