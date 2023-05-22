Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% до 75,10 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,6%, до 71,24 долларов.

По словам аналитика IG Тони Сайкамора, возобновление переговоров о потолке долга США останется ключевым фактором для настроений по сырой нефти и рискам на этой неделе. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

Инвесторы также были обеспокоены тем, что восстановление Китая замедляется после выхода слабых экономических данных за последние две недели, добавил он.

"Если рынок жилья продолжит падать, а политики не смогут отреагировать, риск двойного замедления роста в Китае возрастет, что означает плохие новости для потребления и спроса на сырую нефть", - сказал Сайкамор. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и вторым потребителем нефти.

На прошлой неделе оба нефтяных эталона выросли примерно на 2%, что стало их первым недельным приростом за пять недель, после того как лесные пожары привели к прекращению поставок сырой нефти в Альберте, Канада.

По словам аналитиков Goldman Sachs и JP Morgan, последствия добровольного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию (ОПЕК+), также ощущаются после вступления в силу в этом месяце.

Общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов группы сократился на 1,7 млн баррелей в сутки к 16 мая, сообщил JP Morgan, добавив, что экспорт российской нефти, вероятно, упадет к концу мая.

В субботу страны Большой семерки (G7) обязались на своем ежегодном саммите активизировать усилия по противодействию уклонению России от ограничения цен на ее экспорт нефти и топлива, "избегая при этом побочных эффектов и поддерживая глобальные поставки энергоресурсов".

Ожидается, что такие меры не изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, добавив, что агентство пока придерживается своего анализа.

В своем последнем ежемесячном отчете МЭА предупредило о надвигающемся дефиците во втором полугодии, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки.

"Еще неизвестно, повлияют ли новые ограничения на добычу нефти в России, поскольку русские очень эффективно находят способы обойти европейские и американские санкции, и эти санкции оказалось трудно обеспечить", - сказал Сайкамор.