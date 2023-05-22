Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть снизились в понедельник, 22 мая. Осторожность в отношении переговоров о потолке долга США и опасения по поводу восстановления спроса в Китае компенсировали поддержку со стороны сокращения поставок из Канады и производителей ОПЕК+.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% до 75,10 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,6%, до 71,24 долларов.
По словам аналитика IG Тони Сайкамора, возобновление переговоров о потолке долга США останется ключевым фактором для настроений по сырой нефти и рискам на этой неделе. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире.
Инвесторы также были обеспокоены тем, что восстановление Китая замедляется после выхода слабых экономических данных за последние две недели, добавил он.
"Если рынок жилья продолжит падать, а политики не смогут отреагировать, риск двойного замедления роста в Китае возрастет, что означает плохие новости для потребления и спроса на сырую нефть", - сказал Сайкамор. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и вторым потребителем нефти.
На прошлой неделе оба нефтяных эталона выросли примерно на 2%, что стало их первым недельным приростом за пять недель, после того как лесные пожары привели к прекращению поставок сырой нефти в Альберте, Канада.
По словам аналитиков Goldman Sachs и JP Morgan, последствия добровольного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию (ОПЕК+), также ощущаются после вступления в силу в этом месяце.
Общий объем экспорта сырой нефти и нефтепродуктов группы сократился на 1,7 млн баррелей в сутки к 16 мая, сообщил JP Morgan, добавив, что экспорт российской нефти, вероятно, упадет к концу мая.
В субботу страны Большой семерки (G7) обязались на своем ежегодном саммите активизировать усилия по противодействию уклонению России от ограничения цен на ее экспорт нефти и топлива, "избегая при этом побочных эффектов и поддерживая глобальные поставки энергоресурсов".
Ожидается, что такие меры не изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, добавив, что агентство пока придерживается своего анализа.
В своем последнем ежемесячном отчете МЭА предупредило о надвигающемся дефиците во втором полугодии, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки.
"Еще неизвестно, повлияют ли новые ограничения на добычу нефти в России, поскольку русские очень эффективно находят способы обойти европейские и американские санкции, и эти санкции оказалось трудно обеспечить", - сказал Сайкамор.
Напомним, страны "Большой семерки" (G7) на саммите в Хиросиме договорились пресекать попытки противодействовать любому уклонению от ограничения цен на российскую нефть. Потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель.
Отметим, без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.
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