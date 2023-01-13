Нафта дешевшає після зростання на початку тижня: що стало причиною

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, до $83,70 за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,3%, до $78,19.

Brent підскочила на 6,7% цього тижня, а WTI зросла на 6,2%, компенсувавши більшу частину втрат минулого тижня.

Аналітики кажуть, що нещодавні закупівлі китайської нафти та збільшення дорожнього руху зміцнили впевненість у відновленні попиту у другій за величиною економіці світу після відкриття її кордонів та послаблення обмежень COVID-19 після торік протестів.

"З огляду на акцент на енергетичній безпеці, ми очікуємо, що китайський імпорт продовжуватиме зростати, особливо в міру того, як нафтопереробні заводи набирають обертів, а накопичення нафти залишається стратегічним пріоритетом", - сказав стратег RBC із сировинних товарів Майкл Тран.

Ще однією обнадійливою ознакою стало те, що індекс пробок, що охоплює 15 китайських міст з найбільшою кількістю зареєстрованих транспортних засобів, зріс на 31%, порівняно з тижнем раніше, заявили аналітики ANZ.

Ціни на нафту також були підтримані падінням долара до майже дев'ятимісячного мінімуму після того, як дані показали, що інфляція в США знизилася (до 6,5%) вперше за 2,5 роки, що посилило очікування, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення ставок.

Більш слабкий долар, як правило, підвищує попит на нафту, оскільки робить цей товар дешевшим для покупців, які володіють іншими валютами.

Проте деякі успіхи тижня, швидше за все, зійдуть нанівець, вважає Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

"Нафта чекає корекція, нехай і скромна… Останні дві сесії були майже повністю зумовлені надіями, що відновилися, на розворот ФРС, які, судячи з досвіду останнього кварталу, мають тенденцію бути недовгим явищем", - сказав Харі.