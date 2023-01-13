Нефть дешевеет после роста в начале недели: что послужило причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, до 83,70 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,3%, до 78,19 долларов.

Brent подскочила на 6,7% на этой неделе, а WTI выросла на 6,2%, компенсировав большую часть потерь прошлой недели.

Аналитики говорят, что недавние закупки китайской нефти и увеличение дорожного движения укрепили уверенность в восстановлении спроса во второй по величине экономике мира после открытия ее границ и ослабления ограничений COVID-19 после протестов в прошлом году.

"Учитывая акцент на энергетической безопасности, мы ожидаем, что китайский импорт будет продолжать расти, особенно по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы набирают обороты, а накопление нефти остается стратегическим приоритетом", - сказал стратег RBC по сырьевым товарам Майкл Тран.

Еще одним обнадеживающим признаком стало то, что индекс пробок, охватывающий 15 китайских городов с наибольшим количеством зарегистрированных транспортных средств, вырос на 31% по сравнению с неделей ранее, заявили аналитики ANZ

Цены на нефть также были поддержаны падением доллара до почти девятимесячного минимума после того, как данные показали, что инфляция в США снизилась (до 6,5%) впервые за 2,5 года, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения ставок.

Более слабый доллар, как правило, повышает спрос на нефть, поскольку делает этот товар более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.

Тем не менее, некоторые успехи недели, скорее всего, сойдут на нет, считает Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

"Нефть ждет коррекция, пусть и скромная… Последние две сессии были почти полностью обусловлены возобновившимися надеждами на разворот ФРС, которые, судя по опыту последнего квартала, имеют тенденцию быть недолгим явлением", - сказал Хари.