Нафта дешевшає після значного зростання: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які виросли майже на 6% цього тижня, подешевшали на 0,24% до 79,08 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 0,01%, до 74,36 доларів, подорожчавши цього тижня приблизно на 8%.

Ринки тепер чекають на дані щодо витрат та інфляції в США та їхнього впливу на долар.

"Ринок може зберегти зростання, якщо сьогоднішні дані в США дадуть позитивні сигнали ринкам про те, що інфляція в США продовжить знижуватися", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. Однак невтішні дані можуть знову викликати побоювання щодо політики ФРС і звести нанівець недавнє зростання.

Цього тижня ціни зросли через оптимізм, пов'язаний із відновленням економіки Китаю. Виробнича активність Китаю зростала в березні повільнішими темпами в порівнянні з рекордним зростанням у лютому, але все ж таки перевершила очікування економістів.

Промислова активність у Китаї стала ключовим фактором, що визначає ціни в останні тижні після зняття обмежень, пов'язаних з коронавірусом, на тлі слабкішого світового попиту.

Ціни на нафту зафіксували зростання другий тиждень поспіль після найбільшого банкрутства банків після фінансової кризи 2008 року, яка налякала трейдерів і розбурхала ринки. Побоювання щодо повномасштабної глобальної банківської кризи затихли після порятунку двох банків у США та Європі.

Ціни зросли більш ніж на 1% у четвер через скорочення запасів сирої нафти до США та припинення експорту з іракського Курдистану, що компенсувало тиск меншого, ніж очікувалося, скорочення постачань із Росії.

Виробники закрили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах у напівавтономному Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу. На обрії ще більше відключень.