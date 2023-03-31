Нефть дешевеет после значительного роста: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли почти на 6% на этой неделе, подешевели на 0,24% до 79,08 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,01%, до 74,36 долларов, подорожав на этой неделе примерно на 8%.

Рынки теперь ждут данных по расходам и инфляции в США и их влияния на доллар.

"Рынок может сохранить рост, если сегодняшние данные в США дадут позитивные сигналы рынкам о том, что инфляция в США, продолжит снижаться", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets. Однако неутешительные данные могут снова вызвать опасения по поводу политики ФРС и свести на нет недавний рост.

На этой неделе цены выросли из-за оптимизма, связанного с восстановлением экономики Китая. Производственная активность Китая росла в марте более медленными темпами по сравнению с рекордным ростом в феврале, но все же превзошла ожидания экономистов.

Промышленная активность в Китае стала ключевым фактором, определяющим цены в последние недели после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, на фоне более слабого мирового спроса.

Цены на нефть зафиксировали рост вторую неделю подряд после крупнейшего банкротства банков после финансового кризиса 2008 года, который напугал трейдеров и взбудоражил рынки. Опасения по поводу полномасштабного глобального банковского кризиса утихли после спасения двух банков в США и Европе.

Цены выросли более чем на 1% в четверг из-за сокращения запасов сырой нефти в США и прекращения экспорта из иракского Курдистана, что компенсировало давление меньшего, чем ожидалось, сокращения поставок из России.

Производители закрыли или сократили добычу на нескольких нефтяных месторождениях в полуавтономном Курдистане на севере Ирака после остановки северного экспортного трубопровода. На горизонте еще больше отключений.