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Нафта дешевшає після різкого зростання: що вплинуло на світові ціни

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США, Четвер 18 травня 2023 08:20
Нафта дешевшає після різкого зростання: що вплинуло на світові ціни Фото: Ціни на нафту впали на тлі переговорів щодо стелі держборгу США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у четвер, 18 травня, після зростання майже на 3% на попередній сесії. Трейдери спостерігають за ознаками прогресу у переговорах щодо підвищення стелі держборгу США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3% - до 76,76 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate також подешевшала на 0,3% до 72,63 доларів за барель.

Президент Джо Байден і речник Палати представників республіканець Кевін Маккарті напередодні заявили про свою рішучість найближчим часом досягти угоди, щоб підняти стелю боргу федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів і уникнути економічно катастрофічного дефолту.

Інвестори "очікували подальших доказів того, що операція відбудеться найближчим часом", сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

"Нафті потрібен чіткий сигнал про те, що економіка США уникне економічної катастрофи або відновлення Китаю набирає обертів", - сказав він.

Також тиск на ціни чинила підвищена ймовірність підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Сильні квітневі економічні дані у США, на додаток до підвищення оптимізму щодо переговорів щодо стелі боргу та стану акцій регіональних банків напередодні, зміцнили ринкові очікування подальшого підвищення, йдеться у замітці ANZ Reesearch.

Після багатомісячного протистояння Байден та Маккарті у вівторок домовилися вести прямі переговори. Угода про борг має бути досягнута та прийнята обома палатами Конгресу до того, як в уряду закінчаться гроші для оплати своїх рахунків, що може статися вже 1 червня.

Нагадаємо, без підвищення стелі держборгу уряд США більше не зможе позичати гроші для покриття витрат. Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що, якщо Конгрес продовжить не діяти, влада може оголосити дефолт приблизно 1 червня.

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