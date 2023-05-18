Нефть дешевеет после резкого роста: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть упали в четверг, 18 мая, после роста почти на 3% на предыдущей сессии. Трейдеры наблюдают за признаками прогресса в переговорах о повышении потолка госдолга США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3% до 76,76 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate также подешевела на 0,3% до 72,63 долларов за баррель.

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти накануне заявили о своей решимость в ближайшее время достичь соглашения, чтобы поднять потолок долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов и избежать экономически катастрофического дефолта.

Инвесторы "ожидали дальнейших доказательств того, что сделка состоится в ближайшее время", сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

"Нефти нужен четкий сигнал о том, что экономика США избежит экономической катастрофы или что восстановление Китая набирает обороты", - сказал он.

Также давление на цены оказала повышенная вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Сильные апрельские экономические данные в США, в дополнение к повышению оптимизма в отношении переговоров по потолку долга и состоянию акций региональных банков накануне, укрепили рыночные ожидания дальнейшего повышения, говорится в заметке ANZ Reesearch.

После многомесячного противостояния Байден и Маккарти во вторник договорились вести прямые переговоры. Соглашение о долге должно быть достигнуто и принято обеими палатами Конгресса до того, как у правительства закончатся деньги для оплаты своих счетов, что может произойти уже 1 июня.