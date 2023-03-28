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Нафта дешевшає після різкого зростання: що впливає на світові ціни

Фото: ціни на нафту знижуються після різкого зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 27 березня, після зростання на попередній сесії. При цьому ринки були зосереджені на розвитку банківської кризи та ознаках зміцнення попиту у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,36% - до 77,84 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,04% - до 72,78 доларів за барель.

"Хоча у зв'язку з нещодавніми подіями у банківській системі зберігаються ризики, переважаючою тенденцією у найближчій перспективі можуть стати покупки сирої нафти на зниженні", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Ціни зросли на попередній сесії на 4-5% після того, як Туреччина припинила прокачування нафти з Курдистану трубопроводом після рішення суду, який підтверджував, що для відвантаження нафти потрібна згода Багдада.

Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares придбає депозити і кредити банку Silicon Valley Bank, що збанкрутував, підвищило оптимізм щодо стану банківського сектора, що схвилював фінансові ринки.

Ціни на нафту також, ймовірно, продовжуватимуть отримувати підтримку від ознак відновлення попиту в Китаї.

Очікується, що імпорт сирої нафти до Китаю зросте на 6,2% у 2023 році до 540 млн тонн, згідно з річним прогнозом дослідницького підрозділу China National Petroleum Corp, опублікованим у понеділок.

"Підвищення ділової активності в обробній промисловості та сфері послуг Китаю будуть основним економічним драйвером для цін на нафту, оскільки позитивні дані, швидше за все, ще більше покращать перспективи попиту", - сказав Тенг.

Нагадаємо, минулого тижня ціна на нафту марки Brent зросла на 2,8% на минулому тижні, а ціна на нафту марки WTI подорожчала на 3,8% на тлі послаблення проблем у банківському секторі.

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