Нефть дешевеет после резкого роста: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,36% до 77,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,04% до 72,78 долларов за баррель.

"Хотя в связи с недавними событиями в банковской системе сохраняются риски, преобладающей тенденцией в ближайшей перспективе могут стать покупки сырой нефти на снижении", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Цены выросли на предыдущей сессии на 4-5% после того, как Турция прекратила прокачку нефти из Курдистана по трубопроводу после решения суда, подтверждавшего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank, повысило оптимизм относительно состояния банковского сектора, взбудоражившего финансовые рынки.

Цены на нефть также, вероятно, продолжат получать поддержку от признаков восстановления спроса в Китае.

Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году до 540 млн тонн, согласно годовому прогнозу исследовательского подразделения China National Petroleum Corp, опубликованному в понедельник.

"Повышение деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Китая будут основным экономическим драйвером для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, еще больше улучшат перспективы спроса", - сказал Тенг.