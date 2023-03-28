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Нефть дешевеет после резкого роста: что влияет на мировые цены

Фото: цены на нефть снижаются после резкого роста (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали, во вторник, 27 марта, после роста на предыдущей сессии. При этом рынки были сосредоточены на развитии банковского кризиса и признаках укрепления спроса в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,36% до 77,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,04% до 72,78 долларов за баррель.

"Хотя в связи с недавними событиями в банковской системе сохраняются риски, преобладающей тенденцией в ближайшей перспективе могут стать покупки сырой нефти на снижении", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Цены выросли на предыдущей сессии на 4-5% после того, как Турция прекратила прокачку нефти из Курдистана по трубопроводу после решения суда, подтверждавшего, что для отгрузки нефти необходимо согласие Багдада.

Объявление в понедельник о том, что First Citizens BancShares приобретет депозиты и кредиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank, повысило оптимизм относительно состояния банковского сектора, взбудоражившего финансовые рынки.

Цены на нефть также, вероятно, продолжат получать поддержку от признаков восстановления спроса в Китае.

Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году до 540 млн тонн, согласно годовому прогнозу исследовательского подразделения China National Petroleum Corp, опубликованному в понедельник.

"Повышение деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Китая будут основным экономическим драйвером для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, еще больше улучшат перспективы спроса", - сказал Тенг.

Напомним, на прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 2,8% на прошлой неделе, а цена на нефть марки WTI подорожала на 3,8% на фоне ослабления проблем в банковском секторе.

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Нафта