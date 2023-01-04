Нафта дешевшає другий день поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали на 0,1% до 81,97 доларів за барель. Нафта WTI подешевшала на 0,3%, до 76,65 доларів за барель.

Обидва контракти впали більш ніж на 4% у вівторок, при цьому Brent зазнала найбільших одноденних втрат більш ніж за три місяці.

"Запобіжні ознаки глобальної рецесії, слабке відновлення Китаю через зростання кількості випадків COVID-19, відновлення зміцнення долара США та послаблення схильності до ризику - все це каталізатори, які тримають ціни на нафту під контролем відразу", - сказав Єап Джун Ронг, ринковий аналітик IG.

Уряд Китаю збільшив експортні квоти на нафтопродукти першої партії на 2023 рік, що свідчить про очікування слабкого внутрішнього попиту.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія може ще більше знизити ціни на свій флагманський сорт нафти Arab Light для Азії в лютому, після того, як цього місяця вони були встановлені на 10-місячному мінімумі, оскільки побоювання з приводу надмірної пропозиції продовжують затьмарювати ринок.

"Ринок, як і раніше, стурбований впливом макроекономічних факторів, таких як знижувальний тиск в економіці", - кажуть аналітики Haitong Futures.

Глава Міжнародного валютного фонду попередила, що більшу частину світової економіки в 2023 році чекає на важкий рік, оскільки основні двигуни глобального зростання - США, Європа і Китай - зазнають послаблення активності.

ФРС підвищила процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) у грудні після чотирьох послідовних підвищень на 75 б.п. кожне. Якщо ФРС посилить підвищення ставок, це може сповільнити економіку та знизити споживання палива.

Деяку підтримку нафти послабило долар у середу після значного зростання на попередній сесії. Більш слабкий долар зазвичай підвищує попит на нафту, оскільки товари, номіновані в доларах, стають дешевшими для власників інших валют.