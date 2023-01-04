Нефть дешевеет второй день подряд: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,1% до 81,97 долларов за баррель. Нефть WTI подешевела на 0,3%, до 76,65 долларов за баррель.

Оба эталона упали более чем на 4% во вторник, при этом Brent понесла самые большие однодневные потери более чем за три месяца.

"Предупреждающие признаки глобальной рецессии, слабое восстановление Китая из-за роста числа случаев COVID-19, возобновление укрепления доллара США и ослабление склонности к риску - все это катализаторы, которые держат цены на нефть под контролем в одночасье", - сказал Йеап Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Правительство Китая увеличило экспортные квоты на нефтепродукты первой партии на 2023 год, что свидетельствует об ожиданиях слабого внутреннего спроса.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может еще больше снизить цены на свой флагманский сорт нефти Arab Light для Азии в феврале, после того как в этом месяце они были установлены на 10-месячном минимуме, поскольку опасения по поводу избыточного предложения продолжают омрачать рынок.

"Рынок по-прежнему обеспокоен влиянием макроэкономических факторов, таких как понижательное давление в экономике", - говорят аналитики Haitong Futures.

Глава Международного валютного фонда предупредила, что большую часть мировой экономики в 2023 году ждет тяжелый год, поскольку основные двигатели глобального роста - США, Европа и Китай - испытывают ослабление активности.

ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре после четырех последовательных повышений на 75 б.п. каждое. Если ФРС усилит повышение ставок, это может замедлить экономику и снизить потребление топлива.

Некоторую поддержку нефти оказало ослабление доллара в среду после значительного роста на предыдущей сессии. Более слабый доллар обычно повышает спрос на нефть, поскольку товары, номинированные в долларах, становятся дешевле для держателей других валют.