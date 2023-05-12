Нафта дешевшає четвертий тиждень поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали у п'ятницю, 12 травня. Очікується зниження четвертий тиждень поспіль, оскільки відновлення економічних проблем у США та Китаї відродило побоювання щодо зростання попиту на пальне у двох найбільших у світі споживачах нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,49%, до $74,61 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,42% - до 70,57 доларів.

Обидва контракти знижуються приблизно на 1% за тиждень, що стане найдовшою смугою тижневого падіння з листопада 2021 року.

У зв'язку з переговорами, що застопорилися, про стелю боргу уряду США і побоюваннями, що відновилися, що ще один регіональний банк перебуває в кризі, зростає занепокоєння з приводу того, що США вступлять в рецесію. Зниження нових кредитів підприємствам у Китаї та слабші економічні дані змінили очікування його відновлення зняття після обмежень, пов'язаних із COVID, що призвело до зростання попиту на нафту.

Крім того, нижчі дані щодо інфляції в обох країнах свідчать про слабкий споживчий попит, сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets. "Нафта - товар, чутливий до зростання, на який вплинули ці фактори", - сказала вона.

Ціна зросла в п'ятницю вранці після коментарів міністра енергетики США про те, що США можуть викупити нафту для Стратегічного нафтового резерву (SPR). Уряд США заявив, що купуватиме нафту, коли ціни постійно перебуватимуть на рівні від 67 до 72 доларів за барель або нижче.

Тим не менш, переговори про підвищення ліміту федерального боргу США на 31,4 трильйона доларів можуть не призвести до своєчасної угоди, щоб запобігти дефолту державного боргу, який може спричинити серйозні потрясіння на ринку.

Акції регіонального банку США PacWest Bancorp впали на 23% у четвер після того, як банк заявив, що його депозити скоротилися, і надав Федеральній резервній системі США додаткове забезпечення підвищення своєї ліквідності.

Ринок нафти значною мірою проігнорував прогноз світового попиту на нафту Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на 2023 рік, згідно з яким попит у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, збільшиться.