Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту у четвер, 13 жовтня, знижуються четвертий день поспіль. Нафта дешевшає і натомість послаблення перспектив світового попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1% - до 92,38 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,2% до 87,06 доларів за барель.

І ОПЕК, і міністерство енергетики США скоротили свої прогнози попиту, тоді як спалах захворюваності COVID-19 у Китаї викликав нові побоювання з приводу попиту у найбільшій у світі країні-імпортері сирої нафти.

"Цього тижня ризики зростання знову опинилися в центрі уваги цін на нафту, оскільки початковий ентузіазм щодо скорочення видобутку ОПЕК+ виявився недовговічним, а зростання, схоже, згасає", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

За його словами, хоча скорочення видобутку ОПЕК+ може забезпечити певний мінімум для нафтових цін, потенціал зростання може здатися обмеженим.

Минулого тижня група виробників, що складається з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), підвищила ціни, погодившись скоротити постачання на 2 млн барелів на добу.

Але ОПЕК у середу знизила свій прогноз зростання попиту цього року на 460 тисяч до 2,64 млн барелів на добу, пославшись на поновлення заходів щодо стримування поширення COVID-19 у Китаї та високу інфляцію.

"Побоювання зростання попиту та посилення проблем із поставками, ймовірно, підтримуватимуть волатильність цін на сировинні товари", - кажуть аналітики ANZ Research.

Міністерство енергетики США знизило свої очікування як щодо виробництва, так і попиту в США та в усьому світі. Зараз очікується зростання споживання в США лише на 0,9% у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом зростання на 1,7%.

Департамент прогнозує зростання споживання у всьому світі лише на 1,5% порівняно з попереднім прогнозом зростання на 2%.

Енергетичний ринок також зазнає тиску з боку долара США, який загалом зміцнився, у тому числі щодо низькоприбуткових валют, таких як ієна.

Зобов'язання Федеральної резервної системи продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування високої інфляції підвищило прибутковість, зробивши американську валюту привабливішою іноземних інвесторів.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Джанет Єллен запропонувала встановити полиць цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.