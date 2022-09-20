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Нафта дешевшає через зростання курсу долара до основних валют

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 08:57
Нафта дешевшає через зростання курсу долара до основних валют Фото: Ціни на нафту знижуються 20 вересня через побоювання світової рецесії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у вівторок, 20 вересня, стабілізувалися після зростання на попередній сесії. На вартість впливають на побоювання, що подальше підвищення відсоткових ставок у США цього тижня з метою стримування інфляції стримуватиме економічне зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у листопаді знизилися на 0,1% до 92,00 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у жовтні подешевшала на 0,1% до 85,73 доларів за барель.

Долар залишається стійким нижче двадцятирічного максимуму по відношенню до основних валют напередодні багатьох засідань центральних банків по всьому світу цього тижня на чолі з Федеральною резервною системою США, яка, ймовірно, підніме процентні ставки ще на 75 базисних пунктів, щоб приборкати в інфляції.

Більш сильний долар робить номіновану в доларах нафту дорожчою для покупців, які використовують інші валюти, а очікуване підвищення ставок посилило побоювання, що посилення може спровокувати глобальну рецесію.

"Ціни на нафту знижуються з середини червня, а страхи перед рецесією та уповільнення зростання в Китаї, як і раніше, є основними факторами зниження в цілому", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

У той час як інші великі економіки посилюють політику, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, залишив у вівторок свої базові кредитні ставки без змін, намагаючись збалансувати підтримку свого млявого економічного зростання з ослабленням юаня.

Побоювання з приводу агресивного посилення з боку центрального банку, як і раніше, викликають побоювання з приводу "світової економіки, що швидко слабшає" і чинять тиск на ціни на нафту, зазначає в замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Міністерство енергетики США продасть до 10 млн. барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву з постачанням у листопаді, що продовжить терміни реалізації плану з продажу 180 млн. барелів із запасів для стримування цін на пальне.

Вищі ціни на нафту цього року стримують попит. Поїздки на автомобілях до США у липні впали на 3,3% порівняно з минулим роком, знижуючи другий місяць.

Нагадаємо, ціни нанафту падали три тижні поспіль на тлі побоювань різкого підвищення відсоткових ставок, яке загальмує глобальне зростання і вдарить попит на паливо.

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