Нафта дешевшає через зростання долара до нового максимуму

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,3%, до 85,19 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,3%, до 77,51 доларів за барель.

Долар досяг нового піку за два десятиліття до кошика валют на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій. Сильний долар знижує попит на нафту, роблячи її дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.

Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік через очікування слабкішого попиту та зміцнення долара США, але заявив, що розчарування в глобальній пропозиції тільки зміцнило його довгостроковий прогноз зростання.

Виробники почали повертати робітників на морські нафтові платформи після припинення видобутку напередодні урагану "Ян", який у вівторок обрушився на Мексиканську затоку США і, за прогнозами, стане небезпечним штормом категорії 4 над теплими водами затоки.

Близько 190 тисяч барелів видобутку нафти на день або 11% від загального обсягу видобутку в Мексиканській затоці було втрачено.

Виробники втратили 184 мільйони кубічних футів природного газу або майже 9% добового видобутку. За даними BSEE, персонал був евакуйований з 14 виробничих платформ та бурових установок.

"Ян" став першим ураганом цього року, який порушив видобуток нафти і газу в Мексиканській затоці США, де виробляється близько 15% сирої нафти в США та 5% природного газу.