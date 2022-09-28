Нефть дешевеет из-за роста доллара до нового максимума

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,3%, до 85,19 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,3%, до 77,51 долларов за баррель.

Доллар достиг нового пика за два десятилетия по отношению к корзине валют на фоне роста доходности казначейских облигаций. Сильный доллар снижает спрос на нефть, делая ее более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год из-за ожиданий более слабого спроса и укрепления доллара США, но заявил, что разочарование в глобальном предложении только укрепило его долгосрочный прогноз роста.

Производители начали возвращать рабочих на морские нефтяные платформы после прекращения добычи в преддверии урагана "Ян", который во вторник обрушился на Мексиканский залив США и, по прогнозам, станет опасным штормом категории 4 над теплыми водами залива.

Около 190 тысяч баррелей добычи нефти в день, или 11% от общего объема добычи в Мексиканском заливе, были потеряны.

Производители потеряли 184 миллиона кубических футов природного газа, или почти 9% суточной добычи. По данным BSEE, персонал был эвакуирован с 14 производственных платформ и буровых установок.

"Ян" стал первым ураганом в этом году, нарушившим добычу нефти и газа в Мексиканском заливе США, где производится около 15% сырой нефти в США и 5% природного газа.