Нефть дешевеет из-за завышенного потолка на российское топливо

Цены на нефть снижаются в четверг, 24 ноября, колеблясь около двухмесячных минимумов, так как предложенный предел цен на российскую нефть странами Большой семерки (G7) был сочтен выше текущих рыночных уровней торгов, что смягчило опасения по поводу поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3% до 85,20 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 16 центов до 77,78 доллара за баррель.

Оба эталона упали более чем на 3% в среду на новостях о том, что планируемый потолок цен на российскую нефть может быть выше текущего рыночного уровня.

По словам европейского чиновника, G7 рассматривает ограничение на российскую морскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель, хотя правительства Европейского Союза еще не договорились о цене.

Диапазон 65-70 долларов будет выше, чем ожидали рынки, сказал в отчете аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар. По словам Дхара, это снизит риск перебоев с глобальными поставками.

"Если ЕС согласится на ограничение цен на нефть на уровне 65-70 долларов за баррель на этой неделе, мы видим риски снижения нашего прогноза цен на нефть в 95 долларов за баррель в этом квартале", - сказал Дхар.

По его словам, согласно прогнозу Commonwealth Bank, санкции ЕС, сопровождаемые ограничением цен на российскую нефть, нарушат достаточное количество поставок, чтобы компенсировать текущие опасения по поводу роста мировой экономики.

По словам трейдеров, некоторые индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы платят за нефть марки Urals цены ниже предложенного уровня потолка. Urals является основной экспортной нефтью России.

По словам дипломатов ЕС, правительства ЕС возобновят переговоры о потолке цен в четверг или пятницу.