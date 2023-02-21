Нафта дешевшає через побоювання глобального економічного спаду

Ціни на нафту впали у вівторок, 21 лютого, оскільки побоювання, що глобальне економічне уповільнення та падіння попиту на пальне на тлі агресивного підвищення процентних ставок центральним банком США спонукали інвесторів фіксувати прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent впала на 1,2% - до 83,05 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,1% до 76,30 доларів за барель.

Трейдери чекають на протокол останнього засідання Федеральної резервної системи в середу, оскільки дані щодо базової інфляції підвищили ризик того, що відсоткові ставки залишаться високими протягом тривалого часу.

"З кінця грудня Brent знаходиться в середині торгового діапазону між 78 і 88 доларами за барель, при цьому деякі інвестори фіксують прибуток на побоюваннях щодо подальшого підвищення відсоткових ставок у США, тоді як інші зберігають оптимістичні настрої, сподіваючись на відновлення попиту в Китаї. ", - Заявив Сатору Йошида, товарний аналітик Rakuten Securities.

За його словами, ринок, швидше за все, залишиться у вузькому діапазоні доти, доки не з'являться чіткіші ознаки майбутнього напряму грошово-кредитної політики США та шляхи відновлення економіки Китаю.

Оскільки імпорт нафти до Китаю, ймовірно, досягне рекордного рівня в 2023 році, а попит з боку Індії, третього за величиною імпортера нафти у світі, різко зріс на тлі скорочення поставок, вся увага зараз прикута до грошово-кредитної політики у Сполучених Штатах, найбільшої економіці світу та найбільшому споживачі нафти.

Деякі аналітики кажуть, що ціни на нафту можуть зрости найближчими тижнями через дефіцит пропозиції та відновлення попиту, незважаючи на підвищення відсоткових ставок у США.

"Китайський попит на російську нафту повернувся до рівня, що спостерігався на початку війни в Україні. Захід намагатиметься змусити Китай та Індію шукати альтернативні джерела, що має стримувати ринок нафти", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Росія планує скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу, або приблизно на 5%, у березні після того, як Захід запровадив цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти.