Нефть дешевеет из-за опасений глобального экономического спада

Цены на нефть упали во вторник, 21 февраля, поскольку опасения, что глобальное экономическое замедление и падение спроса на топливо на фоне агрессивного повышения процентных ставок центральным банком США, побудили инвесторов фиксировать прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent упала на 1,2% до 83,05 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,1% до 76,30 долларов за баррель.

Трейдеры ждут протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в среду, поскольку данные по базовой инфляции повысили риск того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени.

"С конца декабря Brent находится в середине торгового диапазона между 78 и 88 долларами за баррель, при этом некоторые инвесторы фиксируют прибыль на опасениях по поводу дальнейшего повышения процентных ставок в США, в то время как другие сохраняют оптимистичные настроения в надежде на восстановление спроса в Китае", - заявил Сатору Йошида, товарный аналитик Rakuten Securities.

Поего словам, рынок, скорее всего, останется в узком диапазоне до тех пор, пока не появятся более четкие признаки будущего направления денежно-кредитной политики США и пути восстановления экономики Китая.

Поскольку импорт нефти в Китай, вероятно, достигнет рекордного уровня в 2023 году, а спрос со стороны Индии, третьего по величине импортера нефти в мире, резко вырос на фоне сокращения поставок, все внимание сейчас приковано к денежно-кредитной политике в Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира и крупнейшем потребителе нефти.

Некоторые аналитики говорят, что цены на нефть могут вырасти в ближайшие недели из-за дефицита предложения и восстановления спроса, несмотря на повышение процентных ставок в США.

"Китайский спрос на российскую нефть вернулся к уровню, наблюдавшемуся в начале войны в Украине. Запад попытается заставить Китай и Индию искать альтернативные источники, что должно сдерживать рынок нефти", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Россия планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5%, в марте после того, как Запад ввел ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.