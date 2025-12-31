Нафта у 2025 році значно подешевшала: в чому причина

В грудні ціни на нафту марки Brent майже не змінилися. Але загалом за 20225 рік ціни впадуть на 18%, що стане найбільшим падінням з часів 2020 року. Ціни падають через геополітичні ризики, надлишок пропозиції та митні війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Reuters.
З початку року ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 18%. Вже третій рік поспіль Brent завершує з падінням, що стало найдовшою серією втрат марки в історії. Очікується, що в першому кварталі 2026 року марка просяде до 55 доларів за барель (при поточній ціні у 61 долар за барель), а потім повернеться до 60 доларів протягом року.
"Причина, чому ми більш "ведмежі", ніж ринок, у короткостроковій перспективі, в тому, що ми вважаємо: американські сланцеві виробники встигли захеджуватися на високих рівнях... Тому постачання зі сланцевого сектору будуть більш стабільними й менш чутливими до коливань цін", - сказав аналітик BNP Paribas з товарних ринків Джейсон Їн.
При цьому марка WTI торгується майже за 58 доларів за барель, а річне падіння для американської нафти склало 19%. Загалом обидві марки нафти впали найсильніше з 2020 року.
Зазначимо, при цьому 29 грудня ціни на нафту трохи зросли через напруженість на Близькому Сході та складнощі мирних переговорів між Росією й Україною. Зростання почалося з 24 грудня на тлі загрози порушень постачання з боку Венесуели.
За оцінками аналітиків, відновлення цін на нафту пов’язане з геополітичною напругою, зокрема заявою президента США Дональда Трампа про "повну та остаточну” блокаду підсанкційних венесуельських нафтових танкерів. Ще 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели або виходять з її вод.