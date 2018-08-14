Наезд на пешеходов в Лондоне квалифицировали как теракт

Подозреваемый в наезде на людей в Лондоне находится под стражей

Наезд на пешеходов возле парламента Великобритании в Лондоне квалифицировали как теракт. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Сообщается, что водителя автомобиля, который врезался в ограду и наехал на пешеходов, отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей. Расследование инцидента передано контртеррористическому командованию полиции Лондона.

"Водителя задержали по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом", - уточнили в Скотленд-Ярде.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ограду британского парламента въехал автомобиль. Согласно сообщению местной полиции, несколько прохожих пострадали после того, как попали под авто. На данный момент район парламента оцеплен, несколько близлежащих улиц перекрыты.

В июне полиция Британии задержала двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил у них элементы самодельной бомбы. При обыске полиция обнаружила топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".