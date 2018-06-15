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Интервью

В Британии задержаны двое мужчин по подозрению в организации теракта

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 06:55
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)
Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Задержанные собирались устроить нападение, подобное теракту в метро

Полиция Британии задержала двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил хранившиеся у них подозрительные объекты. Об этом сообщает газета The Sun.

Как сообщается, полиция таким образом предотвратила попытку атаки с использованием самодельной бомбы, которую предположительно планировали совершить задержанные.

По данным издания, мужчины снимали дом в городе Бери, но были выселены из него, так как в течение продолжительного времени не вносили плату за проживание.

Как отмечается, в дом собственник вернулся через несколько дней и обнаружил в помещении ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия.

После этого он передал информацию полиции, в результате чего мужчин задержали. При последующем обыске здания стражи порядка также обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, произошедшего 15 сентябяр 2017 года.

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Теги публикации: полиция, Великобритания, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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