В Британии задержаны двое мужчин по подозрению в организации теракта

Задержанные собирались устроить нападение, подобное теракту в метро

Полиция Британии задержала двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил хранившиеся у них подозрительные объекты. Об этом сообщает газета The Sun.

Как сообщается, полиция таким образом предотвратила попытку атаки с использованием самодельной бомбы, которую предположительно планировали совершить задержанные.

По данным издания, мужчины снимали дом в городе Бери, но были выселены из него, так как в течение продолжительного времени не вносили плату за проживание.

Как отмечается, в дом собственник вернулся через несколько дней и обнаружил в помещении ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия.

После этого он передал информацию полиции, в результате чего мужчин задержали. При последующем обыске здания стражи порядка также обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, произошедшего 15 сентябяр 2017 года.