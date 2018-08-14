В ограду британского парламента въехал автомобиль, есть раненые

Несколько прохожих пострадали в результате наезда

В Лондоне сегодня, 14 августа, в 7:37 автомобиль врезался в ограду здания парламента Великобритании. Водителя арестовали, передает SBSNews.

Как сообщается, правоохранители арестовали мужчину, который находился за рулем транспортного средства.

Согласно сообщению полиции Лондона, несколько прохожих пострадали в результате наезда.

Полицейские находятся вблизи парламента, несколько близлежащих улиц перекрыто.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров, в результате чего погибли 15 человек. В результате инцидента также пострадали 25 человек.

Также сообщалось о ДТП с экскурсионным трактором в Германии. Экскурсионный трактор перевозил туристов по кукурузному полю, но во время крутого поворота водитель не смог справиться с управлением, от чего прицеп перевернулся.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек. Почти половина пострадавших - дети. Шестеро из них получили тяжелые травмы.

РБК-Украина также писало о ДТП в штате Ривер на юге Нигерии, где автобус столкнулся с погрузчиком, в результате чего погибло 13 человек.