Наїзд на трьох курсанток у Києві здійснив військовий у стані алкогольного сп'яніння

Фото з місця події (npu.gov.ua)

Він майор за званням

Наїзд на курсанток української військово-медичної академії, які зараз перебувають в лікарні у важкому стані, скоїв майор Володимир Холодний. Він перевівся в академію минулого місяця.

Про це заявив на брифінгу 26 агвуста сказав начальник академії Валерій Савицький.

"Він офіцер, який приступив до виконання своїх обов'язків буквально в тому місяці (в липні - ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях. Мені соромно як керівнику, що я не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який вчинив цей наїзд", - сказав він.

За словами Савицького, постраждалі дівчата зараз у тяжкому стані перебувають у лікарні з травмами ніг.

"Троє слухачок отримали травми нижніх кінцівок різного ступеня складності. На сьогодні вони знаходяться в Головному військовому клінічному госпіталі, їм надається адекватна медична допомога... Загрози їхньому життю немає, однак у них стабільно важкий стан", - повідомив він.

Нагадаємо, ДТП сталося 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній.

Відомо, що Холодний перебував за кермом Toyota Prius, який в'їхав у дівчат.

За словами матері одної з потерпілих дівчат, чоловік їздив по території частини, і ледве не наїхав на дівчат ще до інциденту. Під час затримання Холодний, в крові якого виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 1,5 рази перевищує норму, нібито намагався чинити опір.

Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО, клопотання про запобіжний захід повинен розглянути Шевченківський райсуд столиці.