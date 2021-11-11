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Наезд на детей в Харькове: водитель мог быть под наркотиками, его задержали

Автор: Дмитрий Левицкий

Водителя, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, задержали полицейские. Правоохранители подозреваются, что водитель был под действием наркотиков или психотропов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - рассказал он.

Министр отметил, что задержанный водитель сейчас проходит тест на наркотики.

"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу", - добавил министр.

Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Харькове автомобиль наехал на двух подростков. Один ребенок попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Как известно, это уже не первое резонансное ДТП в Харькове. Ранее на проспекте Гагарина несовершеннолетний водитель Infiniti на полной скорости устроил смертельную аварию.

После этого в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с Infiniti. Автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу. От удара ее отбросило под другой автомобиль.

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Министерство внутренних дел УкраиныДТПХарьков