Наїзд на дітей у Харкові: водій міг бути під наркотиками, його затримали

"Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією псіхотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду", - розповів він.

Міністр зазначив, що затриманий водій зараз проходить тест на наркотики.

"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні", - додав міністр.