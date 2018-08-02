Наев: все военные должности в "ЛДНР" укомплектованы российскими офицерами

Российское командование не доверяет местному населению на Донбассе, поэтому назначает своих офицеров

Все военные должности в самоназваних республиках "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной территории Украины укомплектованы российскими офицерами. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Тиждень.uа".

По словам Наева, по своей сути 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные Россией на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, подчиняются Южному военному округу Вооруженных сил Российской Федерации (РФ).

"Оба корпуса входят в состав восьмой общевойсковой армии, штаб которой размещается в Новочеркасске (РФ, - ред.). Именно с территории России оккупационные войска получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, деньги и продовольствие", - добавил командующий.

Он заметил, что военные должности - от командира роты и выше - в вооруженных формированиях "ЛДНР" укомплектованы офицерами из России. Причиной такой организации работы в том, считает Наев, что российское командование не доверяет местному населению, поскольку опасается предательсвта со стороны жителей Донбасса.

"Комплектуются подразделения российских оккупационных войск также преимущественно российскими "отпускниками" и "добровольцами" из числа осужденных преступников, русских националистов и других авантюристов, которые вербуются для участия в войне в Украине российскими военкоматами", - сказал Наев.

Напомним, в четверг, 2 августа, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о многочисленных фактах перемещения военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах. В частности, наблюдатели зафиксировали на Донбассе "Грады".

Добавим, что 1 августа в Италии арестовали представителей организации, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс.