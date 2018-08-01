В Італії арештували 6 осіб за вербування найманців на Донбасі

Організація займалася вербуванням і відправкою проросійських найманців на Донбас

В Італії заарештували представників організації, яка займалася вербуванням і відправкою проросійських найманців на Донбас. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Італії в Facebook.

Повідомляється, що правоохоронні органи Італії в ніч на 1 серпня викрили організовану злочинну групу, яка займалася вербуванням та фінансуванням осіб для участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Кримінальну справу було відкрито у зв'язку з спрямованої посольством України в Італії інформацією про участь італійців у війні на Донбасі.

У цій справі, яку розслідує прокуратура міста Генуя, всього проходять у якості підозрюваних 15 осіб, з яких 6 були заарештовані вночі в Мілані, а також на території провінцій Парми і Авелліно. Всі вони затримані за звинуваченням у рекрутингу та участі у військовому конфлікті за кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд в Італії відхилив клопотання колишнього бійця Національної гвардії Віталія Марківа і не змінив йому запобіжний захід з ув'язнення на домашній арешт. Відзначимо, бійця батальйону імені Віталія Марківа підозрюють в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Рокелле в ході обстрілу під Слов'янськом у травні 2014 року.