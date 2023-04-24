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Наєв відвідав прикордоння Сумської області: обговорив з військовими реагування на обстріли

Фото: Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв знаходився на прикордонних територіях Сумської області. Він обговорив з військовими реагування на обстріли росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Наєва у Telegram.

За словами генерал-лейтенанта, під час візиту він вивчив умови несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об'єктів.

"Під час спілкування з командирами підрозділів окреслив низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні, 24 квітня, вдарили по прикордонні Сумської області. Зайнявся житловий будинок.

Також ми писали, що 23 квітня військові Російської Федерації атакували дві громади в Сумській області.

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Сумська областьСергій НаєвВійна Росії проти України