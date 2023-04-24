Наєв відвідав прикордоння Сумської області: обговорив з військовими реагування на обстріли

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв знаходився на прикордонних територіях Сумської області. Він обговорив з військовими реагування на обстріли росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Наєва у Telegram.

За словами генерал-лейтенанта, під час візиту він вивчив умови несення служби та виконання бойових завдань, а також посилення захисту критичних об'єктів.

"Під час спілкування з командирами підрозділів окреслив низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли", - додав Наєв.