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Наев посетил пограничье Сумской области: обсудил с военными реагирование на обстрелы

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Понедельник 24 апреля 2023 20:34
Наев посетил пограничье Сумской области: обсудил с военными реагирование на обстрелы Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев находился на пограничных территориях Сумской области. Он обсудил с военными реагирование на обстрелы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Наева в Telegram.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе визита он изучил условия несения службы и выполнения боевых задач, а также усиление защиты критических объектов.

"Во время общения с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", - добавил Наев.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня, 24 апреля, ударили по пограничью Сумской области. Загорелся жилой дом.

Также мы писали, что 23 апреля военные Российской Федерации в атаковали две общины в Сумской области.

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Сумская область Сергей Наев Война России против Украины
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