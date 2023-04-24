Наев посетил пограничье Сумской области: обсудил с военными реагирование на обстрелы

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев находился на пограничных территориях Сумской области. Он обсудил с военными реагирование на обстрелы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Наева в Telegram.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе визита он изучил условия несения службы и выполнения боевых задач, а также усиление защиты критических объектов.

"Во время общения с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", - добавил Наев.