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Наєв розповів, скільки військових тримає Росія на території України та навколо неї

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Середа 22 лютого 2023 21:50
Наєв розповів, скільки військових тримає Росія на території України та навколо неї Фото: командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росія тримає на території України та навколо неї понад 300 тисяч своїх військових.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

"Кількість ворога, задіяного на території України і довкола неї, складає трохи більше 350 тисяч осіб", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Наєв заявив, що ознак підготовки російських військ до річниці вторгнення до нападу на нових напрямках не спостерігається.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Однак у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців – масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.

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