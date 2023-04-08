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Наєв розповів про обстановку на півночі: зміцнюємо рубежі цілодобово

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Обстановка на півночі країни залишається стабільною та контрольованою. Українські військовослужбовці цілодобово зміцнюють оборонні рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують задля зміцнення оборонних рубежів та позицій", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, яка межують з Білоруссю та Росією.

"Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це - дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо", - розповів Наєв.

Зазначено, що лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням понад 6 тисяч протитанкових мін. Також прорито більш як 7 тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

"Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови", - додали в командуванні.

Фото: українські військові на півночі продовжують укріплювати позиції (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв відреагував на перевірку бойової готовності армії Білорусі. Він зазначив, що українські військові обізнані в цьому питанні і у разі необхідності готові до адекватного реагування.

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