Наев рассказал об обстановке на севере: укрепляем рубежи круглосуточно

"Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины полностью ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

"Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и т.д.", - рассказал Наев.

Отмечено, что только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тысяч противотанковых мин. Также прорыто более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей.

"Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", - добавили в командовании.

Фото: украинские военные на севере продолжают укреплять позиции (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси. Он отметил, что украинские военные осведомлены в этом вопросе и в случае необходимости готовы к адекватному реагированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.