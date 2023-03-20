Наєв розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Закінченням війни Росії проти України має стати виконання агресором усіх 10 пунктів української "формули миру". Це дасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а створить умови, за яких Росія не зможе повторно проявити свою агресію.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, спочатку слід визначити, що ми хочемо бачити в понятті "завершення війни в Україні". Наєв підкреслив, що безумовно, завершення війни має передбачати збереження територіальної цілісності нашої країни і створення умов для недопущення в подальшому повторення агресії зі сторони ворога.
"Особисто для мене закінченням війни є виконання державою-агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України "формулі миру". Я впевнений, що виконання всіх десяти пунктів, відображених у цій формулі, надасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а для створення умов, за яких Росія в майбутньому не зможе реалізувати свої плани", - сказав командувач Об’єднаних сил.
За його словами, для того, аби досягти закінчення війни, необхідно посилити міжнародну ізоляцію РФ. Йдеться про економічний тиск у вигляді міжнародних санкцій, адже росіян слід позбавити впливових союзників, які зможуть надавати їм військову та економічну допомогу. Так, лише об’єднання всіх цивілізованих держав світу у боротьбі з російським агресором зможе зупинити війну в Україні.
"Ми ніколи не віддаємо свого і це ворог повинен запам’ятати назавжди. Війна закінчиться не лише тоді, коли останній російський солдат покине нашу територію, а тоді, коли ворог зрозуміє, що людей, які хочуть жити у вільній державі, неможливо перемогти", - додав Наєв.
Командувач Об’єднаних сил зазначив, що Будапештський меморандум, підписаний у грудні 1994 року, показав, що будь-яку міжнародну угоду можна порушити. Тому Наєв розглядає вступ України до НАТО як єдину гарантію стримування агресії РФ в майбутньому, а також постійне зміцнення власних ЗС.
"І ніколи не потрібно забувати вислів "Хочеш миру - готуйся до війни". Іншими словами, тільки міцне та професійне військо здатне гарантувати мир і спокій нашій державі", - додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також зазначав, що для того, аби зафіксувати кінець війни, необхідно виконати пункти "формули миру".
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