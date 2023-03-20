Наев рассказал, каким должно быть завершение войны с Россией

Окончанием войны России против Украины должно стать исполнение агрессором всех 10 пунктов украинской "формулы мира". Это даст возможность не для временного прекращения огня, а создаст условия, при которых Россия не сможет повторно проявить свою агрессию.

По его словам, сначала следует определить, что мы хотим видеть в понятии "завершение войны в Украине". Наев подчеркнул, что, безусловно, завершение войны должно предусматривать сохранение территориальной целостности нашей страны. и создание условий для недопущения в дальнейшем повторения агрессии со стороны врага.

"Лично для меня окончанием войны является выполнение государством-агрессором условий, которые содержатся в предложенной президентом Украины "формуле мира". Я уверен, что выполнение всех десяти пунктов, отраженных в этой формуле, даст возможность не для временного прекращения огня, а для создания условий, при которых Россия в будущем не сможет реализовать свои планы", - сказал командующий Объединенными силами.

По его словам, для того чтобы достичь окончания войны, необходимо усилить международную изоляцию РФ. Речь идет об экономическом давлении в виде международных санкций, ведь россиян следует лишить влиятельных союзников, которые смогут оказывать им военную и экономическую помощь. Так, только объединение всех цивилизованных государств мира в борьбе с российским агрессором сможет остановить войну в Украине.

"Мы никогда не отдаем своего и это враг должен запомнить навсегда. Война закончится не только тогда, когда последний российский солдат покинет нашу территорию, а тогда, когда враг поймет, что людей, которые хотят жить в свободном государстве, невозможно победить", - добавил Наев.

Командующий Объединенными силами отметил, что Будапештский меморандум, подписанный в декабре 1994 года, показал, что любое международное соглашение можно нарушить. Поэтому Наев рассматривает вступление Украины в НАТО как единственную гарантию сдерживания агрессии РФ в будущем, а также постоянное укрепление собственных ВС.

"И никогда не нужно забывать выражение "Хочешь мира - готовься к войне". Другими словами, только крепкое и профессиональное войско способно гарантировать мир и покой нашему государству", - добавил он.