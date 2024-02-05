Наєв розповів про дії ЗСУ напередодні та на початку повномасштабного вторгнення РФ

Напередодні та в перші дні повномасштабного вторгнення Росії генералами, офіцерами та сержантами ЗСУ були вжиті конкретні кроки, які не дозволили окупантам реалізувати свої плани для швидкого захоплення України.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook командування.

"Генералами, офіцерами та сержантами нашого Командування було зроблено дуже багато: по-перше, встановлено дату та час можливого вторгнення на територію України, що сприяло своєчасному приведенню Сил оборони України в готовність до відбиття агресії", - зазначив Наєв.

Він наголосив, що, завдяки виконаним заходам ЗСУ вдалося мінімізувати втрати в особовому складі, військовій техніці та підготуватися до відсічі збройної агресії росіян.

По-друге, за словами командувача, було здійснено оперативне розгортання Сил оборони, що стало підґрунтям для дій українських військових з відбиття ворожих атак.

"По-третє, було зупинено просування противника на Одесу. Завдяки цим діям Україна зберегла вихід до Чорного моря, а ворогові не вдалося окупувати більшу частину Миколаївської та Одеської областей", - додав Наєв.

По-четверте, як розповів генерал-лейтенант, не було допущено оточення угруповання Об’єднаних сил на сході України.

І, по-п'яте, - було створено умови для звільнення Харківської області.

"Ми зробили й робимо досить багато для забезпечення стійкості наших кордонів та повітряного простору держави. Утворені нами мобільні вогневі групи оснащено сучасним озброєнням та навчено вражати цілі на максимально допустимій відстані. Під керівництвом наших фахівців побудовано довготривалу лінію оборони", - зазначив командувач.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку та утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по пʼяти районах зосередження особового складу противника.

За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.