Наев рассказал о действиях ВСУ накануне и в начале полномасштабного вторжения РФ

Накануне и в первые дни полномасштабного вторжения России генералами, офицерами и сержантами ВСУ были предприняты конкретные шаги, которые не позволили оккупантам реализовать свои планы для быстрого захвата Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования.

"Генералами, офицерами и сержантами нашего Командования было сделано очень многое: во-первых, установлена дата и время возможного вторжения на территорию Украины, что способствовало своевременному приведению Сил обороны Украины в готовность к отражению агрессии", - отметил Наев.

Он подчеркнул, что благодаря выполненным мерам ВСУ удалось минимизировать потери в личном составе, военной технике и подготовиться к отражению вооруженной агрессии россиян.

Во-вторых, по словам командующего, было осуществлено оперативное развертывание Сил обороны, что стало основой для действий украинских военных по отражению вражеских атак.

"В-третьих, было остановлено продвижение противника на Одессу. Благодаря этим действиям Украина сохранила выход к Черному морю, а врагу не удалось оккупировать большую часть Николаевской и Одесской областей", - добавил Наев.

В-четвертых, как рассказал генерал-лейтенант, не было допущено оцепление группировки Объединенных сил на востоке Украины.

И, в-пятых, - были созданы условия для освобождения Харьковской области.

"Мы сделали и делаем достаточно много для обеспечения устойчивости наших границ и воздушного пространства государства. Образованные нами мобильные огневые группы оснащены современным вооружением и научены поражать цели на максимально допустимом расстоянии. Под руководством наших специалистов построена долговременная линия обороны", - отметил командующий.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили 44 атаки противника на Авдеевском направлении и удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

По информации Института изучения войны, российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, недавно продвинулись вдоль восточнее Авдеевки. Также недавно немного продвинулись северо-западнее Марьинки.