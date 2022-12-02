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Наєв проінспектував роботу підрозділів ППО, що захищають Київ та область

Фото: командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група генералів та офіцерів проінспектувала роботу підлеглих військ, у тому числі і підрозділів протиповітряної оборони, які захищають Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що для надання дієвої допомоги під час виконання бойових завдань у підлеглих військах триває робота групи генералів та офіцерів на чолі з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Зокрема, це стосується й підрозділів ППО, які захищають небо над об’єктами критичної інфраструктури Києва та Київської області.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росії проти України ефективність роботи нашої ППО зросла з 12-18% до 50-80%.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Задля цього окупанти використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.

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ПВОКиївСергій НаєвВСУ