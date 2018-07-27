Наев призвал ОБСЕ усилить эффективность мониторинговой миссии на Донбассе

Командующий ООС и генсек ОБСЕ в пятницу обсудили ситуацию с безопасностью в районе ООС

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилить эффективность мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Наев и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля обсудили ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС. Встреча прошла в городе Бахмут.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, объявленного 1 июля 2018 года. Командующий ООС ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.

"Сергей Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Томаса Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, командующий ООС подчеркнул постоянные нарушения режима прекращения огня боевиками с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

"С начала проведения операции это - первая встреча командующего ОС с генеральным секретарем ОБСЕ", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее РБК-Украина анонсировало визит генсека ОБСЕ на Донбасс, в ходе которого он должен был рассказать о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами.

Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование по факту возможного хищения персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ.