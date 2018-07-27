Наєв закликав ОБСЄ посилити ефективність моніторингової місії на Донбасі

Командувач ООС та генсек ОБСЄ у п'ятницю обговорили безпекову ситуацію у районі ООС

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв просить Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) посилити ефективність моніторингової місії на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Наєв та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 27 липня обговорили безпекову ситуацію у районі проведення ООС. Зустріч пройшла у місті Бахмут.

У ході зустрічі сторони обговорили питання щодо дотримання всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, оголошеного 1 липня 2018 року. Командувач ООС ознайомив Гремінгера з гуманітарною ситуацією у Донецькій та Луганській областях.

"Сергій Наєв відзначив внесок ОБСЄ у справу встановлення миру на Донбасі. Разом з тим він закликав Томаса Гремінгера посилити ефективність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на окупованій російсько-окупаційними військами території Донецької та Луганської областей", - сказано у повідомленні.

Крім того, командувач ООС підкреслив постійні порушення режиму припинення вогню бойовиками з використанням забороненої мінськими домовленостями зброї.

"З початку проведення операції це - перша зустріч командувача ОС з генеральним секретарем ОБСЄ", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна анонсувало візит генсека ОБСЄ на Донбас, у ході якого він мав розповісти про роль та діяльність ОБСЄ в Україні та за її межами.

Україна просить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) провести розслідування щодо ймовірного розкрадання персональних даних спостерігачів СММ ОБСЄ.