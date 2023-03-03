Наєв про ППО Київської області: наразі небо над столицею захищене

Наразі небо над Києвом та областю захищене. Повітряні сили постійно знаходяться у бойовій готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області", - сказав командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Окрім того, за його словами, дані сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони.

"Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому, кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря", - зазначив командувач.