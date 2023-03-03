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Наев о ПВО Киевской области: в настоящее время небо над столицей защищено

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время небо над Киевом и областью защищено. Воздушные силы постоянно находятся в боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Объединенных Сил ВСУ.

"В настоящее время небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, по его словам, данные силы и средства совершают постоянный маневр на местности для того, чтобы враг не вычислил, где находятся наши средства противовоздушной обороны.

"Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления. Благодаря этому, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха", - отметил командующий.

Напомним, ранее Наев сообщил, что украинская система противовоздушной обороны в настоящее время сбивает 80% ракет.

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КиевКиевская областьПВОВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины